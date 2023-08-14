119 طفلاً أبناء أسرى نجحوا في تهريب نطفهم خلال 11 عاماً

كشف عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن 79 أسيرا فلسطينيا نجحوا في تهريب “النطف” لتتم بعد ذلك زراعتها في مراكز متخصصة.

وقال فروانة في حديث لموقع الغد: “إن زوجات الأسرى أنجبن من خلال تهريب النطف 119 طفلا خلال 11عاما”.

وأشار فروانة إلى أن أولى نجاحات تهريب النطف سجلها الأسير عمار عبد الرحمن الزبن المحكوم بالسجن المؤبد بتاريخ 13اغسطس/ آب 2012 لتنجب زوجته طفلا أسموه مهند.

وقال المختص في شؤون الأسرى “تلا ذلك، العشرات من الأسرى الذين سجلوا نجاحات عديدة ولن يكون الأخير الأسير سامي محمد أبو كويك من رام الله المعتقل منذ العام2002 والمحكوم بالسجن مدى الحياة، حين أنجبت زوجته طفلا بتاريخ 10 يونيو الماضي.

وأوضح فروانة من بين الأسرى من نجح في تكرار التجربة أكثر من مرة، ومن النساء من أنجبن طفلين وثلاثة وأربعة، فيما لم يسجل تلك النجاحات أسرى ينتمون إلى هذا التنظيم دون غيرهم، أو يقبعون في سجن واحد، أو أسرى ينحدرون من منطقة جغرافية بعينها، وإنما تعددت الأسماء وتنوعت الانتماءات الحزبية واختلفت مناطق السكن”.

وبين أن تهريب النطف أصبح ظاهرة لافتة عمت السجون كافة وأربكت السجان ومسؤولية وأصبحت جزءا من المواجهة المستمرة مع الاحتلال وسعيا لانتزاع الحرية وثورة من أجل الحياة والوجود.