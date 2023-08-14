بعد ضجة التأجيل: التعليم لـ"فلسطين اليوم": العام الدراسي في موعده بـ305 ألف طالب

فلسطين اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الاثنين 14/8/2023، أن بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024 سيكون في موعده المقرر في وقت سابق.

وكانت الوزارة أعلنت عن موعد اختبار الإكمال للطلاب (حكومة) من خامس إلى حادي عشر، يوم السبت الموافق 02/09/2023، الأمر الذي دفع لتوقع تأجيل العام الدراسي.

وأوضح أحمد النجار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن العام الدراسي سيفتتح في موعده 26/8/2023، للطلبة و23/8/2023 للهيئات التدريسية.

وبين أن امتحان الاكمال سيجري في المدارس الحكومية التي سيتم تخصيصها وتحديدها لذلك.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة بـ448 مدرسة، حيث تم افتتاح 3 مباني مدرسية جديدة، وافتتاح 6 مدارس كفترة ثانية، أما عدد الطلبة فيبلغ 305 آلاف طالب/ة من الصفوف الأول الأساسي حتى الثاني عشر.

وأكد أن الوزارة أكملت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي من حيث تجهيز المدارس والبيئة التعليمية المناسبة وتجهيز المعلمين وإعداد الخطط التعليمية.

وأعلن عن خطة للوزارة تهدف تطوير العلاقة مع الجمهور، حيث وضعت خطة للاستقبال المميز للطلبة وأولياء الأمور في أول يوم دراسي في كافة المدارس، فيما أعلنت عن مسابقتين؛ الأولى أفضل انطلاق للعام الدراسي، والثانية أفضل صورة عن بدء العام الدراسي وذلك لتشجيع المدارس على التميز في هذا الجانب.

كما أشار إلى مشاريع الوزارة الجديدة لتطوير قدرات ومهارات الطلبة منها إدخال القاعدة النورانية لطلبة الصف الأول لمساندتهم في تعلم القراءة، إضافة إلى البدء في تطبيق برنامج الريادة الوطنية في المدارس لتوجيه الطلبة في مجال القيم والسلوكيات الدينية والوطنية.

وتحدث أن الوزارة ستعمل على استكمال طباعة الكتب المدرسية، كما تحدّث في عدة مجالات منها الخطط التعليمية والقياس والتقويم إضافة لبعض البرامج التي سيجري تطبيقها مثل التعليم العلاجي، والتعليم النشط، وبرامج متنوعة لتطوير قدرات الطلبة.