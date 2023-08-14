"جولييت عواد" تستقيل من عضوية نادي الوحدات.. فما علاقة الامارات و"اسرائيل"؟

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر صحفية أن الممثلة والمخرجة الأردنية جولييت عواد، استقالتها من عضويتها الشرفية في نادي الوحدات الأردني، في خطوة أثارت الجدل في أوساط الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعدما أعلن نادي الوحدات مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، والذي يضم لاعبا يحمل جواز سفر إسرائيليًا.

وكانت جولييت عواد قد قالت في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إنها متابعة لقضية ذهاب فريق الوحدات الأردني إلى الإمارات ومشاركته في مباراة تطبيع.

واستدركت أن “حرمان فريق الوحدات لسنتين في حال رفض المشاركة ليست قضية كبيرة/ وخلال هاتين السنتين يمكن للنادي تدريب فرق وتنمية مهارات اللاعبين وخوض مباريات بينية مع الفرق الأردنية الأخرى”.

وتابعت: “بالنسبة للمبلغ المالي الذي فرض كغرامة فهو ليس مشكلة ويمكن جمعه بسهولة من التبرعات أو من رجال الأعمال والمبادرات الخيرية والحفلات”.

وأضافت أن الشباب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يقاومون الاحتلال ويدفعون أرواحهم فداء الوطن، بينما يقوم آخرون بالتطبيع مع المحتلين الذين يقتلون شبابنا ونساءنا وأطفالنا ويهدمون بيوتنا ويقلعون أشجارنا”.

واستدركت :”عيب علينا هذا الشيء” والمفارقة -كما قالت- أن التطبيع الرياضي سيبدأ من فريق فلسطيني في المخيم.

وختمت جولييت عواد، بأن رسالتها ليست فقط لنادي الوحدات ولا للمسؤولين عنه بل للقاعدة الجماهيرية للنادي: هل تقبلون بأن يذهب فريق الوحدات ويطبع؟