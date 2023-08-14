الجهـاد: المهندس الشهيد محمـد سـدر أرسى دعائم العمل الجهادي في الضفة

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 14/8/2023، أن اغتيال القائد محمد أيوب سدر جاء بهدف القضاء على العقل المبدع لسرايا القدس، بعد سلسلة العمليات النوعية التي هزت أركان الأمن الصهيوني، حيث ظنَّ العدو أن استشهاده سيوقف مسيرة المقاومة وامتدادها في ربوع الوطن.

وقالت الجهاد في بيان صحفي:" في مثل هذا اليوم عام 2003م، ترجّل القائد المهندس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد أيوب سدر، إثر عملية اغتيال جبانة حيث خاض اشتباكاً مسلحاً مع القوات الصهيونية في منطقة "الشعابة" بالخليل، وارتقى رافضاً الاستسلام متمسكاً بإيمانه حتى الرمق الأخير."

وكان القائد المهندس محمد سدر، قد أرسى دعائم العمل الجهادي في جنوب الضفة الغربية، وأسس الخلايا الأولى لسرايا القدس في الخليل، وأشرف على العديد من العمليات الكبرى وأبرزها عملية "زقاق الموت" وعملية "عتنائيل"، كما تتلمذ على يديه العديد من القادة والمجاهدين.

وشددت الحركة على أن حركة الجهاد الإسلامي أثبتت أن استشهاد قادتها ومجاهديها هو وسام فخر تاريخي، لا يفت في عضدها ولا يوقف زحفها، وأن دماء الشهداء تسقي شجرة المقاومة التي تثمر نصراً وعزاً لشعبنا وأمتنا.

وقالت الحركة :" بعد عشرين عاماً على رحيله، ما يزال سيف السرايا مشرعاً في غزة ومشتبكاً في الضفة، فقد كبر غرس الشهداء، وأنجب الكتائب التي تتوالد من جنين إلى طولكرم إلى نابلس وأريحا وطوباس وكل أرضنا المحتلة."

وتقدمت الحركة، بالتحية والإجلال لشهدائنا الأطهار وعوائلهم الكريمة، الذين هم عزنا وفخرنا، ونعاهدهم بهذه الدماء الطاهرة، أن نستمر على الدرب، كما نتقدم بالتحية لأسرانا الأحرار، الذين يقبضون على جمرة الصبر حتى النصر الموعود بإذن الله.