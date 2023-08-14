انتهاكات مستمرة بحق الأسيرات في السجون

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها حنان الخطيب في زيارتها لسجن "الدامون"، بأن الأسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من قبل إدارة المعتقل..

وسردت المحامية على لسان الأسيرة القاصر نفوذ حماد (15 عاماً) من حي الشيخ جراح/القدس، والتي ما زالت موقوفة، ما يتعرضن له من مضايقات مستمرة من قبل السجان حيث قالت حماد: "الوضع بالمعتقل سيئ جداً، حيث تستمر إدارة السجن بفرض عقوبات بحقنا، وتتعمد حرماننا من الأشغال والأعمال اليدوية، إضافة إلى منعنا من الزيارات ، ومنعنا من الاتصالات مع الأهل، ومنعنا من الكنتينة والخروج إلى ساحة الفورة، إضافة إلى إغلاق القسم منذ 13 يوماً".

وتتابع حماد حديثها وهي تستذكر حالها في مثل هذه الأيام من العام الدراسي قائلة : "هنا بالسجن يمنعوننا من تقديم امتحان البجروت أي التوجيهي علماً أنني من سكان القدس والمفروض أن يعاملوني بناء على قانون الاعتقال للقاصرين، أنا مشتاقة جداً للمدرسة وخصوصاً الآن الكل يحضر نفسه لافتتاح السنة الدراسية, كنت أتمنى أن أكون مع بنات صفي، وسأعود يوماً ما إلى مقاعد الدراسة".

وبينت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن، حيث يبلغ عدد الأسيرات حالياً (31) أسيرة.