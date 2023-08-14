الاحتلال يهدم غرفاً زراعية وسلاسل حجرية ويقتلع أشتال زيتون غرب رام الله

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 14/8/2023، غرفاً زراعية، وسلاسل حجرية، واقتلعت أشتال زيتون، في بلدة بيت سيرا، غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت أطراف البلدة، وشرعت بعمليات الهدم، بحجة وقوعها قرب جدار الفصل العنصري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتلعت عدداً من أشتال الزيتون المزروعة في الأرض التي تبلغ مساحتها بنحو 6 دونمات.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم وقعت في أراضٍ، تعود ملكيتها لكل من: هيثم سامي عنقاوي، وعلي سامي عنقاوي، وناجح ذياب عنقاوي.