مستوطنون يرفضون وجود نتنياهو في الجولان

فلسطين اليوم

اعترض العشرات من المستوطنين في هضبة الجولان، على قضاء رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، إجازة في مستوطنتهم "راموت".

وأشارت تقارير إعلامية "إسرائيلية" إلى أن العشرات في مستوطنة "راموت"، بعثوا رسالة بشأن معارضتهم لزيارة نتنياهو للجولان.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فإن رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع في الجيش أمام الجمهور.

وأعلن نتنياهو، عن تأجيل إجازته المقررة في مستوطنة "راموت"، ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى مداولات أمنية حول كفاءات الجيش "الإسرائيلي".

ولاحقا، دعا نتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى هذه المداولات، حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".