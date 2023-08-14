حملة المقاطعة... فلسطين ترحب بموقف لاعب في نادي الوحدات الأردني

فلسطين اليوم

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع - فلسطين بموقف اللاعب السوري، في نادي الوحدات الأردني، "خالد كردغلي" بعدما رفض المشاركة في المباراة التي تجمع فريقه بفريق نادي شباب الأهلي الإماراتي، في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا، كون النادي الأخير يضم لاعب "اسرائيلي" لفريقه.

وقدرت الحملة هذا الموقف الشجاع للاعب كردغلي، واعتبرته موقفاً يعبّر عن حجم الوفاء أصالة الانتماء للأمة العربية وموقفها الثابت من الاحتلال الصهيوني المجرم.

وتمنت الحملة أن يكون هذا الموقف النبيل اللاعب "كردغلي" رسالة تسهم في دعوة كل حرّ من موقعه لعدم التطبيع مع الاحتلال، بأي شكل من الأشكال، وفي أي مجال من المجالات.

اعتبرت الحملة أن مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع، مسؤولية جماعية، تقع على عاتق كل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، والعالم الحر، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة على كامل أرضه.