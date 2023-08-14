اجتماع أردني إماراتي "إسرائيلي" لتنفيذ اتفاقيات التطبيع

فلسطين اليوم

من المقرر أن ينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، اجتماع مرتقب مع الأردن والكيان الصهيوني، بهدف الدفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بينهم في العام 2021 لمقايضة الماء بالطاقة.

ويمثل الوفد الأردني وفق ما أعلنه تلفزيون "المملكة" في الاجتماع المرتقب وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة.

أوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن زيارة الوفد الوزاري للإمارات غير محددة المدة تتضمن اجتماعاً ثلاثياً يضم إلى جانب الوزير الإماراتي، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال

وقالت: إن الاجتماع سيشهد "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021".

وأفاد مصدر أردني بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد اليوم الاثنين؛ في حين لم يصدر أي تعليق من الجانب الإماراتي أو "الإسرائيلي" حول الاجتماع المرتقب.

وكانت الجهات الثلاث قد وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب ما تم إعلانه آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

وفي يونيو الماضي، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن اتصالات أردنية "إسرائيلية" بهدف الدفع باتفاقية "الكهرباء مقابل الماء".

ولفتت القناة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيزود الأردن، الكيان الصهيوني بطاقة كهربائية تُنتَج بواسطة الطاقة الشمسية، مقابل تزويد الكيان الأردن مياهاً تُنتَج بواسطة مرافق تحلية تدشن على حوض المتوسط.

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشرات العالمية.

ووفق الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع الكيان "اتفاقيات أبراهام".

وقوبل الإعلان عن التفاهمات الثلاثية بشأن المشروع، نهاية العام 2021، بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

وبحسب المخطط، سيدشّن الأردن حقولاً من ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الجنوبية، بحيث تُنقَل الكهرباء من هناك إلى الكيان الصهيوني.

وكانت "كان 11" قد رجّحت توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.