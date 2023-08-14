فلسطين اليوم

رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023- موعد صرف مخصصات الشئون – مع إعلان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للدفعة الحالية، يزداد البحث عبر محركاته عن رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، الذي تنشره عادةً وزارة التنمية الاجتماعية، ويتم من خلاله معرفة موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

وأوضح الوزير أحمد مجدلاني، أن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة، سيبدأ صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 15/8/2023، حيث بلغت قيمة الدفعة 107 ملايين و75 ألف شيقل."

ويذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في قطاع غزة المحاصر.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيكل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية على أثر التأخير في صرف المبالغ المالية المستحقة لهم في مواعيدها بسبب "الأزمة المالية الحكومية".

رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023- موعد صرف مخصصات الشئون





تفعيل رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023

ويبحث المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية عن رابط صرف مخصصات الشئون الاجتماعية، حيث تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر الرابط الذي يمكن فتحه من هنـــــــــا

وتصدر وزارة التنمية عادةً رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أغسطس 2023 وموعد صرفها، لكي يتسنى للمستفيدين من الشؤون الاجتماعية من معرفة موعد صرف مخصصات الشؤون، حسب الاسم.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

رابط التسجيل في الشؤون الاجتماعية برقم الهوية

ويتضمن موقع وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من الزوايا التي يمكن الاطلاع عليها سريعا في ظل سلاسة التعامل معه في الوقت الحالي، إذ بالإمكان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خصوصا للأسر الفقيرة في جميع محافظات الوطن.

فحص شيكات الشؤون 2023 برقم الهوية من خلال الرابط الذي تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشره حيث يمكن تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية بالضفة، علما أن هذه الدفعة تشمل نحو 111 ألف اسم، بينهم نحو 80 ألف من قطاع غزة.

للتسجيل في الشؤون الاجتماعية برقم الهوية .. اضغط هنا

وينتظر المستفيدون من شيكات الشؤون المخصصة للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية، أي إعلان عن وزارة التنمية بخصوص موعد صرف المخصصات التي تأخرت لعدة أشهر.

فئات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية

شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين تستفيد منها عدة فئات مختلفة،. ومن بين هذه الفئات:

الأسر المحتاجة: تُقدم شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. يتم تحديد استحقاق الأسر وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

ذوي الإعاقة: يُمكن لشيكات الشؤون الاجتماعية أن تكون دعمًا ماليًا لذوي الإعاقة في فلسطين. يتم توجيه هذه المساعدات لتغطية احتياجاتهم المالية والطبية والتأهيلية.

المرضى: يُمكن أن تُستخدَم شيكات الشؤون الاجتماعية لدعم المرضى في فلسطين، سواء كانوا يحتاجون إلى دفع تكاليف العلاج أو شراء الأدوية اللازمة.

الأيتام: يُقدم دعم مالي للأيتام من خلال شيكات الشؤون الاجتماعية، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن.

المسنين: يُمكن أن تكون شيكات الشؤون الاجتماعية مصدرًا للدعم المالي للمسنين في فلسطين، وذلك لتغطية نفقاتهم الحياتية والطبية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023- موعد صرف مخصصات الشئون

عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.