رسمياً: بدء صرف مخصصات الشؤون يوم غدٍ الثلاثاء

فلسطين اليوم

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين 14/8/2023، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح مجدلاني، أن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة، سيبدأ صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 15/8/2023.

وقال مجدلاني:"إن قيمة الدفعة بلغت 107 ملايين و75 ألف شيقل."

يذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في قطاع غزة المحاصر.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيكل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية على أثر التأخير في صرف المبالغ المالية المستحقة لهم في مواعيدها بسبب "الأزمة المالية الحكومية".