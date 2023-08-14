فلسطين اليوم

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب، إذ تعرض متاجر الذهب يومياً أسعار جرام الذهب بالشيكل والدولار الأمريكي، لاسيما وأنها تتغير من حين إلى آخر وفق أسعار الدولار الأمريكي؛ لأن الذهب مرتبط بأسعار الدولار الأمريكي، إذ إن بينهما علاقة عكسية، لذلك تسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر أسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب، شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية، إذ سنضع لكم أسعار الذهب لليوم وفقاً ما عرضته صفحات متاجر الذهب المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 229.69 شيكل $61.51 سعر الذهب عيار 22 210.55 شيكل $56.38 اسعار الذهب عيار 21 200.98 شيكل $53.82 اسعار الذهب عيار 18 172.27 شيكل $46.13 سعر الذهب عيار 14 133.99 شيكل $35.88 سعر الذهب عيار 12 114.84 شيكل $30.75 اسعار أوقية الذهب 7,143 شيكل $1,913 اسعار جنيه الذهب 1,608 شيكل $430.57 اسعار كيلو الذهب 229,689 شيكل $61,508

متوسط سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين بالشيكل والدولار متوسط سعر الذهب



