الخضور: بدء دوام الطواقم الإدارية والتدريسية في الضفة غدا ومساع لمنع أي معوقات لبدء العام

فلسطين اليوم

أكد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 14/8/2023 ، بدء دوام الطواقم الإدارية والتدريسية غدا الثلاثاء 15/8/2023 وصولا إلى دوام السبت والأحد للطلبة ، وسط مواصلة الاستعدادات .

وقال الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تعليقاً على تهديدات المعلمين بالإضراب ، قال "نقدر أن المعلمين سيغلبون مصلحة أبنائهم من الطلبة حيث سيتوجه 100 ألف طالب لأول مرة للمدارس وهم من طلبة الصف الأول ، مشدداً على وجود مساعي لمنع أي معوقات يمكن أن تعيق بدء العام الدراسي .

الخضور: بدء دوام الطواقم الإدارية والتدريسية في الضفة غدا ومساع لمنع أي معوقات لبدء العام لف الفألقش

وبشأن وجود خطة لتدارك اي خطوات للإضراب ، قال :" لدينا خطط طارئة لكن من المبكر الحديث عنها ، فالتفاوض هو القائم حالياً لضمان بداية سليمة للعام الدراسي الجديد .

الخضور: بدء دوام الطواقم الإدارية والتدريسية في الضفة غدا ومساع لمنع أي معوقات لبدء العام

ويشار أن حراك المعلمين وخلال بيان له :لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، والإضراب يشمل التوجيهي ولن نُعطي حصة واحدة، وندعو الجميع للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر الاثنين 21/8/2023.



