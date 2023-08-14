الإعلام العبري: مقتل جندي "إسرائيلي" وسط فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

اعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مقتل جندي صباح اليوم الاثنين 14/8/2023، جراء إصابته خلال مناورة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

وزعم المتحدث العسكري، أن جيش الاحتلال فتح بالتعاون مع الشرطة العسكرية تحقيقا، وذلك لمعرفة أسباب الحادث الذي وقع خلال مناورة في إحدى الثكنات العسكرية، حيث تقرر وقف التدريب لحين استكمال التحقيق.

وعادة ما يطلق جيش الاحتلال مناورات عسكرية تحاكي حروباً تشنها ومواجهات عسكرية.