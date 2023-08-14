بالصور وفاة الفدائي الأردني الذي تعهد منذ 55 عاماً ألا يشرب الشاي إلا في القدس

فلسطين اليوم

توفي حاج أردني، قطع على نفسه عهداً منذ أكثر من 55 عاماً، بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.

ويقطن الحاج عبد الإله الشبول (أبو خالد) في بلدة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد شمالي المملكة، التحق بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم.

وقال أبو خالد، الذي رحل عن عمر ناهز 89 عاماً، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام: إن أجمل أيام حياته تلك التي قضاها في الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس.

وتعود قصته لعام 1967، إذ كان يخدم في الشرطة العسكرية حين مر به زميل على دراجة فوجده يشرب الشاي، فقال له: "أتشرب الشاي والقدس راحت؟"، ومنذ ذلك اليوم قطع الراحل عهداً على نفسه ألا يشرب الشاي إلى أن وافته المنية.

وبحسب أهالي المنطقة وأقاربه، عرف عن الراحل زهده وصبره في الحياة، ولأنه أحب الناس وأحبوه، سامح العديد من أصحاب الديون، وكان يعمل بتقنيب أشجار العنب مجاناً، وينقل المحتاجين بسيارته مجانا، ويخصص يوماً في الأسبوع لنقل الناس عامة مجاناً.

وأثار رحيل أبو خالد تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نعاه العديد من النشطاء مشيدين بموقفه من القضية الفلسطينية وتشبثه بوعده لحين وفاته.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">وفاة الأردني عبد الإله الشبول عن عمر ناهز 89 عاما في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AB%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الرمثا</a> و قد تداولت وسائل إعلام قصته بعد أن قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عام بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها<br>الشبول التحق بالجيش الأردني عام 1951 وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم… <a href="https://t.co/TiHfG25tx9">pic.twitter.com/TiHfG25tx9</a></p>— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) <a href="https://twitter.com/zaeem16064429/status/1690818372022272000?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">وفاة الأردني عبد الإله الشبول عن عمر ناهز 89 عامًا في بلدة الشجرة بالرمثا، و قد تداولت العام الماضي وسائل إعلام قصة الشبول بعد أن قطع على نفسه عهدًا منذ أكثر من 55 عامًا بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.<br> الشبول التحق بالجيش الأردني عام 1951 وشارك في مناورة عسكرية مِن… <a href="https://t.co/HkereTugjx">pic.twitter.com/HkereTugjx</a></p>— Hayat FM حياة اف ام (@hayatfmofficial) <a href="https://twitter.com/hayatfmofficial/status/1690811136071827456?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">وفاة الحاج الأردني عبد الإله الشبول الذي عاهد نفسه أن لا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الاردن_الان</a> <a href="https://t.co/IZLpra1M8l">pic.twitter.com/IZLpra1M8l</a></p>— قناة الأردن الآن (@jordan_now_tv) <a href="https://twitter.com/jordan_now_tv/status/1690849971845890048?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الحاج الأردني عبد الإله الشبول (88 عامًا) عاهد نفسه بالامتناع عن شرب الشاي حتى تحرير القدس.. العهد هذا يعود لأيام النكسة عام 1967 حيث كان الشبول مشاركًا بالحرب <a href="https://t.co/kwcockexos">pic.twitter.com/kwcockexos</a></p>— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) <a href="https://twitter.com/AlQastalps/status/1499124773166751744?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>