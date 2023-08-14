برشلونة يستهل مشواره بالدوري بتعادل مع خيتافي

فلسطين اليوم

استهل نادي برشلونة، رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه خيتافي أمس الأحد.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما للوصول إلى المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة التعادل.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق ومدرب نادي برشلونة تشافي، حيث أشهر الحكم سيزار سوتو جرادو، البطاقة الحمراء المباشرة لنجم برشلونة رافينيا في الدقيقة 42 لاعتدائه على لاعب خيتافي جاستون ألفاريز، من دون كرة، وبطاقة حمراء ثانية في وجه خايمي ماتا مهاجم خيتافي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 57.

كما طرد تشافي لاحتجاجه على الحكم على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 70.