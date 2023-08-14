جنرال "إسرائيلي": معاملة الفلسطينيين في الضفة تشبه معاملة "ألمانيا النازية"!

فلسطين اليوم

قال الجنرال السباق في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أميرام ليفين: إن جيش الاحتلال يتغاضى عن عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، ما قد يجعله مسؤولا عن "جرائم حرب"، مؤكداً أن معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تشبه معاملة "ألمانيا النازية" وهي "فصل عنصري كامل".

أضاف ليفين خلال المقابلة: "لم تكن هناك ديمقراطية منذ 57 عاماً. هناك فصل عنصري كامل" في إشارة إلى الوضع في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يقف متفرجاً وينظر إلى "مثيري الشغب" من المستوطنين، ويبدأ في أن يكون شريكًا في جرائم الحرب، مضيفا: "من الصعب علينا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة. تجول في الخليل، وانظر إلى الشوارع؛ إذ لم يعد مسموحًا للعرب بالمرور فيها، فقط اليهود".

وتابع: "هذا بالضبط ما حدث هناك، في ذلك البلد المظلم"، في إشارة إلى ألمانيا خلال فترة الحكم النازي.

من جهته، ندد النائب "داني دانون" المنتمي لحزب الليكود الحاكم، بتصريحات الجنرال "الإسرائيلي" السابق، معتبراً أنه يجب مراجعة الأشخاص الذين يقارنون دولة الاحتلال بألمانيا أو بالنظام النازي.

وقبل أيام، ألقى ليفين خطابا في مظاهرة مناهضة للحكومة في "تل أبيب" دعا فيها القادة العسكريين إلى الوقوف في وجه وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير".

وأكدت منظمات حقوقية ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن مصطلح "الفصل العنصري" ينطبق على الوضع في كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير، إن معاملة الفلسطينيين "تفي بمعايير الإثبات السائدة لوجود الفصل العنصري".