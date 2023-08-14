فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، شاباً فلسطينياً عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية حارات المخيم، واعتقلت الشاب سلام الطيراوي، واقتادته إلى مراكز التحقيق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وبينما تستمر مجموعات المستوطنين في الاستيلاء على أراضي الأراضي والتعدي على منازلهم وممتلكاتهم عنوة، تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدد من مدن وبلدات الضفة مستمرة في استهداف واعتقال المواطنين.