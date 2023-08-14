أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 على النحو التالي: -

بندورة 2.5 شيكل

بصل 2.5 شيكل

بطاطا بلدية 2.5 شيكل

ليمون 2.5 شيكل

خيار حمام 1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة" 3 شيكل

فلفل حار 2 شيكل

باذنجان 1 شيكل

خيار بلدي 3 شيكل

بنجر 3 شيكل

لفت 1 شيكل

جزر أحمر 3 شيكل

جزر عادي 2 شيكل

بطاطا حلوة 1 شيكل

ثومة 6 شيكل

بطاطا صغيرة 1.2 شيكل

كوسا 2 شيكل

يقطينة 4 شيكل

فلفل سلطان 2 شيكل

ملفوف أبيض 3 شيكل

ملفوف أحمر 2 شيكل

زهرة 2.5 شيكل

قرع 4 شيكل

بندورة شيري 4 شيكل

بازيلاء خضراء 6 شيكل

ملوخية 1 شيكل

لوبيا 7 شيكل

دجاج 10 شيكل

لحوم حمراء 38 شيكل

طبق البيض 14 شيكل