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طقس فلسطين.. استمرار التأثر بالكتلة الهوائية مع تراجع على درجات الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2023/08/14، أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها لذا يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.