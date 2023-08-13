فلسطين اليوم

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023، وتعتبر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، من الموضوعات التي تهم المتابعين بشكل كبير، حيث يبحث الكثير من الناس على أسعارها والتغيرات التي تطرأ عليها من حين لآخر تبعاً للتطورات في الأسواق العالمية.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين في مختلف البنوك المصرية، وذلك نتيجة زيادة نسبة البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، فقد قررنا كتابة هذا المقال: أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

حافظ سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين 14-8-2023، على مستوياته مقابل الجنيه المصري، رغم توقعات من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بخفض جديد للجنيه.

وكانت قد توقعت موديز في بيانها خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 20% في مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين لمستويات مرتفعة.





أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الدولار في مصر في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تماسك سعر الدولار ما بين 37 جنيها و39 جنيها مقابل الدولار، وفقا لبعض المتعاملين.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.





أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

كما استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.





أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.