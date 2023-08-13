أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.

فلسطين اليوم

أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023، ويستحوذ أسعار صرف الدولار في سوريا على اهتمام شريحة واسعة من الناس، فهو يعتبر من الموضوعات الهامة التي يبحث الكثير من الناس على أسعارها والتغيرات التي تطرأ عليها من حين لآخر تبعاً للتطورات العالمية.

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أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023

انخفض سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة، اليوم الإثنين، بعد أيام من الصعود القياسي، لتلتقط العملة السورية الأنفاس.

وكانت قد هوت الليرة السورية على مدار الأيام الماضية بشكل حاد ليلامس الدولار الواحد حاجز 14 ألف ليرة للمرة الأولى على الإطلاق.





أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة، وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر صرف الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وفي السوق السوداء، قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم إلى 13500 ليرة للشراء و13700 ليرة للبيع، مقابل 13700 ليرة للشراء و13900 ليرة للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 14774 ليرة للشراء و14998 ليرة للبيع، مقابل 15087 ليرة للشراء و15313 ليرة للبيع أمس.

أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر الليرة التركية في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 398 ليرة للشراء 507 ليرات للبيع.





أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.أسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين 14-8-2023.