فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 14 أغسطس 2023.. سعر الذهب بالدينار- استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.64 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي، التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 14 أغسطس 2023

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.73 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.45 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.18 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.357 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.637 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.46 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 14 أغسطس 2023.. سعر الذهب بالدينار







أسعار الذهب العالمي

"تعاود أسعار الذهب قفزاتها الهائلة على مدى متوسط، لتحلق إلى 2500 دولار للأوقية قبل نهاية 2023"، وفق أحدث التوقعات.

وقال خبراء اقتصاديون إن أسعار الذهب ستواصل التحليق الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور.

وقال تقرير، إن "أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلا عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن".