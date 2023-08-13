فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 14 أغسطس 2023.. سعر غرام 21 -استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الاثنين تزامناً مع الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا، حيث تشير أحدث التوقعات إلى معاودة أسعار الذهب قفزاتها الهائلة على مدى متوسط، لتحلق إلى 2500 دولار للأوقية قبل نهاية 2023.

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين

وقال خبراء اقتصاديون إن أسعار الذهب ستواصل التحليق الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور.

وقال تقرير اقتصادي: إن "أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلا عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن".

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أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 14 أغسطس 2023.. سعر غرام 21

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.552 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.840 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.485 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.415 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 46.989 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.552 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 563.880 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 61.55 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 53.85 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.16 دولار أمريكي.