أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 14 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 14 أغسطس 2023- استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، بدعم الإجازة الرسمية لأسواق "النفيس" عالمياً، رغم التوقعات الإيجابية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

عالمياً، تشير التوقعات إلى معاودة أسعار الذهب قفزاتها الهائلة على مدى متوسط، لتحلق إلى 2500 دولار للأوقية قبل نهاية 2023.

وقال خبراء اقتصاديون إن أسعار الذهب ستواصل التحليق الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور.

وقال تقرير لـ CNBC الأمريكية"، إن "أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلا عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن".

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 14 أغسطس 2023





أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 14 أغسطس 2023

جل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 230.64 ريال (61.50 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 201.81 ريال (53.82 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 172.98 ريال (46.13 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.36 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.14 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 231.80 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 206.42 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 196.81ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 167.98 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2371 ريالا سعوديا (632.27 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4709.71 ريال سعودي (1255.92دولار).

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11693.55 ريال سعودي (3118.28 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 7.006 ألف ريال سعودي (1868.18 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7064.29 ريال سعودي (1883.81 دولار)، والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.