فلسطين اليوم

شاهد حالة الطقس وفق الراصد الجوي- أفضل تطبيقات لبرامج الطقس 2023.. دفعت الأجواء الحارة حول العالم، وتقلبات المناخ، الناس إلى الانشغال أكثر بتطبيقات الطقس، ومتابعة النشرات الجوية، ويقف وراء ذلك عدد من الأسباب لذلك يحرص كثيرون لمعرفة حالة الطقس في ظل الأجواء الحارة عبر تطبيقات مختلفة متخصصة في هذا المجال.

أفضل تطبيقات لبرامج الطقس 2023

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الاهتمام بتطبيقات الطقس بات من الظواهر الاجتماعية الشائعة في مواجهة المناخ المتقلب حاليّا. وتنامت الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيقات الطقس، كما هو الحال بالنسبة للطقس أيضا، إذ أعرب الكثير من المستخدمين عن استيائهم من عدم دقة التنبؤات، في حين اعترف آخرون بأنهم يفحصون تطبيقات الطقس بشكل غير منطقي، بينما تأسف مجموعة أخرى من المستخدمين لإغلاق تطبيق التنبؤ بالطقس قصير المدى "دارك سكاي" في أواخر السنة الماضية، بعد استحواذ شركة آبل عليه.

وذكرت الصحيفة أن 50 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يستعملون تطبيقات الطقس بانتظام.

أهم تطبيقات الطقس 2023

ووفقا لشركة "ستاتيستا" المتخصصة في بيانات السوق والمستخدمين، ستحقق تطبيقات الطقس ما يقارب 1.5 مليار دولار من الإيرادات في سنة 2023، مسجلة قفزة من 530 مليون دولار في سنة 2017 .

وقد أوضح جيرمي لاسكيتي رييس، كبير المحللين في ستاتيستا، أن النظام البيئي الجديد لتطبيق الطقس، سوف ينمو بسبب أزمة المناخ، فضلا عن الاتجاه العام نحو "الرقمنة في العصر الحالي".

وأشارت الصحيفة إلى وجود الكثير من التطبيقات التي تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات؛ هناك أكثر من 10 آلاف تطبيق يتضمن اسمه كلمة "الطقس" في متاجر تطبيقات أندرويد وآيفون.

شاهد حالة الطقس وفق الراصد الجوي- أفضل تطبيقات لبرامج الطقس 2023

من جهتها، قالت جينيفر سيمز التي تعيش في تكساس؛ إن تطبيقات الطقس باتت ملاذها لتهدئة مخاوفها، ويعد "وات ذا فوركاست" أحد تطبيقاتها المفضلة. ومن أسباب اهتمام سيمز بتطبيقات الطقس رؤيتها لإعصارين؛ أحدهما تسبب في كسر جميع نوافذ منزلها الخلفية، ناهيك عن عواصف أحجار البرد التي هشّمت الكثير من السيارات منها سيارتها.

وفي الوقت الحالي، تقوم سيمز، البالغة من العمر 65 سنة، بفحص ثلاثة تطبيقات وتتابع العواصف على الرادار، وسجلت لتلقي إشعارات الطقس من خدمة الطقس الوطنية، ناهيك عن أنها تراقب الطقس على التلفزيون. وأكدت سيمز أن إدمانها على متابعة أخبار الطقس، يزداد في الفترة ما بين آذار/مارس إلى تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

أضافت الصحيفة، أن تطبيقات الطقس تعد قسما فرعيّا مزدهرا في السوق، وأبرزها تطبيق "كروت ويذر"، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، ويهدف أيضا إلى تهدئة مخاوف المستخدمين. يقول مطور التطبيق براين مولر؛ إن الأشخاص يحبون "عنصر المفاجأة"، ويحتوي الإصدار المتميز على خرائط ورادارات وإشعارات وعناصر واجهة مستخدم والكثير من إمكانيات التخصيص، بالإضافة إلى آلة زمن خاصة بالطقس، تتيح للمستخدمين معرفة كيف كان الطقس في مواقعهم منذ سنة 1930.

وحسب الصحيفة، تقدم تطبيقات الطقس نقاط بيانات متعددة من توقيت شروق الشمس وغروبها، إلى أطوار القمر، ومستويات حبوب اللقاح المحلية. ويشعر البعض بتزايد أهمية هذه التطبيقات، في ظل ازدياد سوء الأحوال الجوية. في بعض الأحيان، قد تبدو نقاط البيانات هذه غامضة بعض الشيء مثل "مؤشر النحل"، بالإضافة إلى مؤشرات للسباحة والبرد والإنفلونزا وحرائق المخيمات والجيوب الأنفية والغولف والتهاب المفاصل، ناهيك عن أن ما تعنيه هذه المؤشرات بالتحديد ليس دائما واضحا على الفور، ولم يتم الاستشهاد بمصادرها.

تعكس هذه الطفرة المعلوماتية إلى حد ما التطورات الحقيقية في عالم الأرصاد الجوية. وحيال ذلك، يؤكد إريك فلور، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فوركاست واتش" المتخصصة في تحليل دقة التنبؤات الجوية، أن التنبؤات أصبحت أكثر دقة حاليّا من أي وقت مضى، ويتم تحديثها كثيرا أيضا، بعضها بشكل متكرر كل 15 دقيقة".

وأضاف فلور أن الطفرة الأخيرة في إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى تكنولوجيا الرادار، أدت دورا كبيرا في ازدهار تطبيقات الطقس، وقد كان تطبيق "دارك سكاي" رائدا في "معايرة الرادار"، الأمر الذي جذب اهتمام المستخدمين عندما استخدموه لأول مرة، كما جعل التنبؤ بالطقس يبدو وكأنه موجز إخباري يجب اتباعه.

وبناء على ذلك، لا عجب أن تطبيقات الطقس تجعل بعض الناس مدمنين عليها. في هذا السياق، تقول آنا ليمبك، الطبيبة النفسية ومؤلفة كتاب "أمة الدوبامين: إيجاد التوازن في عصر الانغماس"؛ إن تطبيقات الطقس جذابة للغاية لأدمغتنا التي تبحث عن الدوبامين، ليس بسبب القياس الكمي فقط، وإنما أيضا بسبب طريقة عرض هذه الأرقام والرسوم البيانية".

وذكرت الصحيفة أنه من المفارقات أنه حتى في ظل ارتباط الكثيرين بشدة بتطبيقات الطقس، فإن مسألة فعاليتها غير واضحة. ويقول الكثيرون؛ إن مجرد وعينا المفرط للطقس، وتوقعاتنا المتزايدة والدقيقة، هو الذي يعطي الانطباع بأن التوقعات تزداد سوءا.

وفي ظل تنبؤات الطقس الأكثر تعقيدا من أي وقت مضى، هناك أشياء لا يتم التنبؤ بها بشكل جيد، بما في ذلك التنبؤات طويلة ومتوسطة المدى بـ "العواصف الرعدية"، و"كميات هطول الأمطار، خاصة مع تساقط الثلوج". ويقول فلور؛ إن التوقعات أفضل أيضا في التنبؤات "الطبيعية مناخيا" بدلا من التنبؤ بالظواهر المتطرفة.

مع ذلك، يقول العديد من خبراء الأرصاد الجوية؛ إنهم لن يستخدموا التطبيقات، وينصحون بالتحقق من موقع "خدمة الطقس الوطنية" على الويب كمنفذ أول للاتصال. وعلى الرغم من أن العديد من التطبيقات تستخدم البيانات نفسها التي يستخدمها موقع "خدمة الطقس الوطنية"، إلا أنه غالبا ما يكون من غير الواضح أي أجزاء من البيانات تستخدمها، وكيف تقوم نماذجها بتعديلها. وهناك حجة أيضا مفادها أن تقديم الطقس إلى حد كبير على شكل سلسلة من الأرقام أو الرموز، هو تبسيط مفرط يربك مستخدم الهاتف الذكي العادي.

وأوردت الصحيفة أنه حتى لو كانت التوقعات غير دقيقة بعض الشيء في بعض الأحيان، فإن التحقق منها يبدو مفيدا؛ لأنه يمنحك بالتأكيد إحساسا بالسيطرة، وذلك على حدّ تعبير جيس غرين التي تقيم في ليفربول.

بعد ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق والخطط الملغاة، وحرائق الغابات والعواصف وموجات الحر، لا عجب أن يفحص الكثيرون تطبيقات الطقس باستمرار؛ بدافع الخوف وإدراكهم التام لندرة الأجواء المثالية. ويعتقد فلور أن "الناس يرون أن الطقس أصبح أكثر تطرفا، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن في الوقت الحالي، على الأقل، يؤدي ذلك إلى جذب الاهتمام".

شاهد حالة الطقس وفق الراصد الجوي- أفضل تطبيقات لبرامج الطقس 2023





أفضل 7 تطبيقات الطقس ومتابعة الأحوال الجوية

1- تطبيق 1Weather

تطبيق 1Weather هو واحد من أفضل تطبيقات الطقس الموجودة المناسبة مع اى جهاز. بصرف النظر عن وجود توقعات دقيقة للطقس وتحديثه ، فإنه يقدم نصائح صحية حول القضايا المتعلقة بالصحة.

يمتلك التطبيق معلومات عن الطقس لأيام قادمة وأسابيع وشهور. ايضا معلومات عن العواصف و احتمالات الكوارث. ويمكنك تتبع الثلج لمدة ايام واسابيع وشهور. هذا يطالب التطبيق بإرسال تنبيهات الطقس لتمكين سلامتك هناك كل يوم.

أيضا سوف تجد على تطبيق 1Weather الحقائق والأخبار عن الطقس بشكل يومي.

2 - تطبيق Accu Weather

تطبيق Accu Weather يقدم لك معلومات عن الطقس كل ساعة وكل يوم ولمدة 15 يوم قادمة على هاتفك. ايضا سهل التعامل على هاتفك الاندرويد. ايضا يوفر تنبيهات واشعارات لأحداث الطقس القادمة مثل الثلوج والأعاصير والعواصف الرعدية على شريط الحالة.

يتميز Accu Weather بتصميم بسيط والعديد من مواقع الطقس لمشاركتها على التطبيق ، مع قسم مفصل لمشاهدة مقاطع الفيديو حول الأحداث القادمة.

إنه أحد أفضل تطبيقات الطقس المجانية التي يمكن تنزيلها ، ولديه أيضًا خدمة اشتراك لبعض مستخدميها. لقد خضع للعديد من التحديثات من قبل مطوريه ، فقط لمطابقة متطلبات مستخدمة وتقديم معلومات محدثة باستمرار.

يمكن تنزيل Accu Weather عبر متجر Google Play.

3- تطبيق Appy Weather

يضم Appy Weather مميزات مختلفة عن تحديثات الطقس. يتميز بتصميم مثير للإعجاب لتحليل الرموز الرئيسية على صفحة الطقس. يوفر معلومات دقيقة عند التبديل إلى تحديثات كل ساعة أو يومية.

لدى Accu Weather خطة اشتراك تفتح مميزاتها الكاملة لأدوات ودرجات الحرارة والإشعارات. مثل الآخرين ، يمكنك تثبيت Accu Weather على جهاز Android الخاص بك من متجر Play.

4- تطبيق Yahoo Weather

يعمل Yahoo Weather بشكل مثالي كما تم تطويره لأجهزة Android. تم تصميمه بشكل جميل بالصور ، ويحتوي على أكثر من 10 ملايين عميل قاموا بتحميله من متجر Google Play. هذا يؤكد مصداقيته وكفاءته بين مستخدمي Android على نطاق واسع.

يوفر توقعات هطول الأمطار والرياح والضغط على خريطة تفاعلية مع الرادار والأقمار الصناعية. تطبيق Yahoo Weather يعطي معلومات مفصلة عن الطقس 5 أيام و 10 أيام على أساس كل ساعة.

يمكنك تعيين اشعارات يومية للحصول على تحديثات حول فرص الطقس في مدن مختلفة ، حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى 20 مدينة داخل منطقتك وبلدانك. Yahoo Weather مجاني التنزيل والاستخدام بدون شراء داخل التطبيق.

يمكنك تنزيل تطبيق Yahoo Weather من متجر Google Play.

5 - تطبيق Overdrop

يُعد Overdrop أحد أفضل تطبيقات الطقس في Android التي توفر معلومات الطقس من مصادر متعددة. يحتوي على العديد من تصميمات واجهة المستخدم التي يمكنك اختيارها يدويًا لتناسب تجربتك المرئية. يحتوي Overdrop على أيقونات مختلفة مصممة بشكل مثالي لارشادك خلال المعلومات المتعلقة بأصل الطقس.

كما أنه يمكّن المستخدمين من الوصول إلى الرياح وهطول الأمطار وتوقعات درجات الحرارة لمختلف المواقع المختارة في نطاق 24 ساعة و أسبوع. يحتوي Overdrop على أدوات يمكن وضعها على الشاشة الرئيسية لتسهيل الوصول إليها. ومع ذلك ، لا يمكن تخصيص الأدوات إلا من خلال الاشتراك في Overdrop Pro.

يمكنك تنزيل تطبيق Overdrop عبر متجر Google Play للوصول إلى معلومات الطقس الدقيقة الخاصة به.

6 - تطبيق RadarScope

من السمات المميزة الرئيسية لتطبيق RadarScope او مايعرف باسم نظرة عامة على الرادار ، كما يوحي اسمه. يوفر RadarScope عرضًا للرادار للمواقع المختلفة المختارة يدويًا. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى إشعارات درجات الحرارة وهطول الأمطار والطقس الرهيب من خلال الرادار.

يختلف Radarscope عن تطبيقات الطقس الأخرى التي توفر تنبؤات يومية للطقس. يستخدم الرادار لتحليل معلومات الطقس لمستخدميه.

إنه أحد أفضل تطبيقات رادار الطقس المجانية التي يمكن استخدامها ، كما أنه يمتلك اشتراكات ثانوية للمستخدمين لاستكشاف المزيد على التطبيق.

يمكن أيضًا تنزيل RadarScope من متجر Google Play.

7- تطبيق The Weather Today

يعد تطبيق Weather اليوم أحد أفضل تطبيقات Android للطقس في عام 2021 ، والذي يقدم بيانات دقيقة حول المشكلات المتعلقة بالطقس. إنها ببساطة أداة Android المصممة بأحجام متعددة للصفحة الرئيسية لجهازك.

يوفر معلومات مثل مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة والثلج. إنه مجاني للتنزيل مع عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق. لقد قاموا بتحديثه باستمرار بأيقونات ورسومات يسهل فهمها.

يمكن تنزيل تطبيق Weather من متجر Google Play اليوم.