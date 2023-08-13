إطلاق نار يستهدف حاجز "حوارة" جنوب نابلس

فلسطين اليوم

استهدف إطلاق نار، مساء اليوم الأحد 13-8-2023، حاجز "حوارة" جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا صليات من الرصاص باتجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وفي أعقاب إطلاق النار استنفرت قوات الاحتلال جنودها قرب الحاجز وقامت بعمليات تمشيط.

ويُشار إلى أن بشكل يومي يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين، وسرايا القدس- كتيبة نابلس، بعمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز المحيطة بالمدينتين، كما يقومون باستهداف سيارات المستوطنين في المنطقة.