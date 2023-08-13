فلسطين اليوم

انتهت مباراة تشيلسي وضيفه ليفربول، مساء اليوم الأحد 13-8-2023، بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد انطلق ليفربول بقوة في بداية المباراة، حيث سنحت له أولى المحاولات في الدقيقة الثانية عبر جوتا، لكن تسديده رأسياً ابتعد عن المرمى.

وخلال المباراة، استمر الفريق في تهديد مرمى تشيلسي، حيث وصلت الكرة إلى منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، إلا أن تسديدة جوتا ارتطمت بجوار القائم.

وتمكن ليفربول من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 18، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح إلى لويس دياز داخل منطقة الجزاء، ونجح دياز في تسديد الكرة مباشرة وإدخالها في الشباك.

ومن جانبهم، حاول لاعبو تشيلسي تعديل النتيجة، وفي الدقيقة 24 تمكن جاكسون من تسديد كرة أرضية من داخل المنطقة، لكنها اصطدمت بالقائم وخرجت من الملعب.

ومن ناحيته، أضاف محمد صلاح هدفًا ثانيًا لصالح ليفربول في الدقيقة 29 بعد أن انفرد مع حارس مرمى تشيلسي، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وفي أعقاب ذلك تمكن تشيلسي من تعديل النتيجة في الدقيقة 37، حينما قام تشيلويل بتمرير كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، واستقبلها ديساسي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

تابع تشيلسي زخمه وأضاف هدفًا آخر في الدقيقة 39، حيث تمكن تشيلويل من تسجيله بعد أن تلاعب بحارس مرمى ليفربول أليسون، لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.