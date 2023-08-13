خطوات سهلة وبسيطة للتحكم في موجات الحر

فلسطين اليوم

لقد أصبحت موجات الحر أكثر شيوعًا وشدة بسبب تغير المناخ. هذا يعني أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستعداد لإدارة موجات الحر واتخاذ خطوات للتخفيف من آثارها. للآسف لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، قأفضل طريقة للتحكم في موجات الحر ستختلف تبعًا للظروف المحددة.

ومع ذلك ، هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها للمساعدة في تخفيف آثارها، بما في ذلك:

1. زيادة الوعي: من أهم الأمور زيادة الوعي بمخاطر موجات الحر وكيفية البقاء في أمان. يمكن القيام بذلك من خلال حملات التوعية العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى.

2. خطط التعامل مع موجات الحرارة: لدى العديد من المجتمعات خطط عمل متعلقة بموجات الحر تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها عند توقع الموجة. قد تتضمن هذه الخطط أشياء مثل فتح مراكز أو خيم تحتوي على مكيفات باردة، والتحقق من الفئات المعرضة للخطر ، وتعليق الأنشطة الخارجية.

3. تحسين البنية التحتية: تستثمر بعض المجتمعات في تحسينات البنية التحتية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار موجات الحرارة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل زراعة الأشجار وتركيب أشرعة الظل وتحديث أنظمة التبريد.

4. الإجراءات الفردية: يمكن للأفراد أيضًا اتخاذ خطوات للبقاء آمنين أثناء موجة الحر. يتضمن ذلك أشياء مثل البقاء رطبًا وتجنب النشاط الشاق والبقاء في بيئة باردة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتحكم في موجات الحرارة:

تخلص من الفوضى: السجاد والستائر الشتوية وأغطية السرير الإضافية والملابس المعلقة والحقائب والأحذية والأثاث المبعثر كلها يمكن أن تزيد من الحرارة في المنزل، تخلص منها وحاول أن تكون الغرف شبه فارغة من اي فوضى حتى يتمكن الهواء البارد من التغلغل في الغرفة ومنحك الانتعاش المطلوب. يمكنك أيضاً مسح البلاط بالماء البارد كل عدة ساعات للحصول على برودة إضافية.

تخفيف مصادر الحرارة: كما نعرف فأن الإضاءة والفرن والمايكروويف ومجفف الشعر والمكواة والأجهزة الكهربائية يمكن أن تولد طاقة حرارية لذلك حاول أن تفصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة في المنزل أو تقلل استخدامها، قم بتخفيف الإضاءة قدر الإمكان، وتجنب طبخ الأطعمة التي تحتاج الى فرن أو ساعات طويلة من التحضير لأنها قد تولد حرارة هائلة تقلل من فعالية المكيف في المنزل.

التخطيط المسبق: إذا كنت تعلم أن هناك موجة حر قادمة ، فتأكد من وجود خطة جاهزة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل تخزين المياه ، والتأكد من عمل صيانة لمكيفات الهواء المنزلية، وشراء وحدات تبريد أو مراوح إضافية أو الذهب إلى مكان بارد مثل الجبال إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

راقب أفراد العائلة: إذا كنت تعرف شخصًا معرضًا لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة ، فافحصه بانتظام أثناء موجة الحر. يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص المسنين أو الأطفال أو الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

كن على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة: الإرهاق الحراري وضربة الشمس من الأمراض الخطيرة المرتبطة بالحرارة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاطلب العناية الطبية على الفور:

الصداع

الدوخة

الغثيان

التقيؤ

الارتباك

تشنجات العضلات

التنفس السريع

ارتفاع درجة حرارة الجسم (فوق 100 درجة فهرنهايت)

من خلال اتخاذ هذه الخطوات ، يمكننا المساعدة في الحفاظ على سلامتنا ومجتمعاتنا أثناء موجات الحر.