ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الطيني في الصين لـ21 قتيلاً

فلسطين اليوم

أعلن رجال الإنقاذ في الصين، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الانهيار الطيني الناجم عن الأمطار في ضواحي مدينة شيآن، شمال غربي الصين، ارتفع إلى 21 شخصا مع بقاء 6 آخرين في عداد المفقودين.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في مدينة شيآن: "إن هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة تسبب في حادث الانهيار الطيني في قرية بضواحي حي تشانغآن".

وأوضح المكتب أنه يواصل عمال الإنقاذ أعمال البحث والإنقاذ، باستخدام معدات مثل أجهزة الكشف عن الأحياء والهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية والحفارات.

ولفت إلى أن الانهيار الصخري والطيني دمر منزلين وعدة طرق ومرافق لإمدادات الكهرباء والاتصالات.

ويُشار إلى أنه تتعرض الأجزاء الشمالية من الصين لأمطار غزيرة جاءت بعد أسبوع من تعرض العاصمة بكين لأمطار مشابهة.