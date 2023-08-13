فلسطين اليوم

لازالت الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة، في تدهور مستمر نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل واجراءات السلطة بحق موظفيها، الأمر الذي يدفع المواطنين الفقراء إلى البحث عن وسائل للرزق والحصول على قوت يومهم فينتظرون على أحر من الجمر صرف المنحة القطرية ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

ومع الاستعداد لافتتاح العام الدراسي نهاية الشهر الحالي، تزيد الحاجة لصرف المنحة القطرية البالغة 310 شيكل، حيث ينتظرها نحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة. وتصرف بشكل شهري من خلال اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة.

ويتوقع وفق مصادر خاصة كشفتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

وينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار خلال هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، عقب إعلام السفير محمد العمادي في وقت سابق بأنه سيتم الصرف خلال منتصف شهر 8 اغسطس 2023، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

ويسجل قطاع غزة المحاصر، مستويات غير مسبوقة من الفقر بالإضافة إلى انخفاض فرص العمل والأجور، مما يفاقم أوضاعهم الحياتية واليومية خصوصاً في المواسم كالأعياد وشهر رمضان والمدارس ورسوم الجامعات.

المواطنة أم العبد محمد، أشارت إلى أوضاعها الاقتصادية الصعبة، خاصةً مع عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وقلة عمل المؤسسات التي كانت تقدم كسوة مدرسية لأطفالها الثلاثة لذا تضطر لانتظار المنحة القطرية.

وبينت أن المنحة القطرية البالغة 310 شيكل تساعدها بشكل شهري في بعض التزاماتها اليومية، لذا فهي بحاجة لها لشراء ما يلزم لأطفالها من كسوة مدرسية وقرطاسية مع اقتراب موسم المدارس.