المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، اليوم الأحد 13-8-2023، تسجيل درجة حرارة في تاريخها واعتبرت قياسية، فقد بلغت 50,4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت المديرية في بيان: "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة "الشركي"، يعزا الى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري من 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" أغسطس الجاري".

وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.

ويُشار إلى أنه منذ بداية الصيف ترزح أراضي المغرب تحت وطأة موجة حر شديد ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.