إيران: قتيل واحد وإصابات في هجوم إرهابي على مزار ديني في شيراز

فلسطين اليوم

أفاد مراسل الميادين في طهران بوقوع هجومٍ مسلح في مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز، جنوبي إيران، اليوم الأحد، مؤكّداً ارتقاء شخص.

وأوضح مراسل الميادين أنّ إرهابياً مُسلحاً حاول اقتحام المرقد، وقد تمّت مواجهته من قِبل قوات الأمن الموكلة حمايته، كما تداولت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنباءً تفيد بأنّ المسلح حاول اقتحام المرقد من جهة باب "المهدي"، حيث واجهته قوات الأمن.

وأكّدت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، وصول عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على المرقد في مدينة شيراز، إلى أربعة شهداء حتى الآن.

وكشفت الوكالة أنّ قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وما زالت "تبحث عن آخر لاذ بالفرار".

من جهته، مراسل الميادين في طهران نقل عن التلفزيون الإيراني أنّ تنظيم "داعش" أعلن تبنيه للهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز.

وقال وكالة "نورنيوز" الإيرانية إنّ المسلحين الذين نفّذا الهجوم "يحملان جنسيةً أجنبية"، وكانا بصدّد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد.

يُذكر أنّ هذا الهجوم الإرهابي هو الثاني الذي يقع في المزار نفسه خلال أقل من اعم، حيث استشهد 15 شخصاً نتيجة هجوم إطلاق نارٍ إرهابي على زوّار المرقد، في 26 تشرين أول/أكتوبر 2022، تبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويُعتبر "شاه جراغ" في مدينة شيراز، مسجداً يضم ضريحي الأخوين أحمد ومحمد، أبناء الإمام موسى الكاظم.

وتتكرّر مراراً محاولات الإرهابيين لضرب الأمن في إيران، حيث أعلن الأمن الإيراني، في السادس من آب/أغسطس الجاري، اعتقال "أفراد خليةٍ إرهابية" في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية، الواقعة جنوبي شرقي البلاد.