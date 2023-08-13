قوات القمع "الإسرائيلية" تقتحم قسم 26 في سجن "النقب"

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات القمع التابعة لما تُسمى "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 13-8-2023، قسم 26 في سجن "النقب"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخله، بعد أن نقلت جميع الأسرى القابعين فيه، البالغ عددهم نحو 60 أسيرا.

وقال نادي الأسير، في بيان له: "إنه جرى نقل الأسرى إلى عدة أقسام داخل السجن نفسه، فيما أغلقت قوات القمع الأقسام لثلاث ساعات، لافتا إلى أن حالة من التوتر تسود السّجن".

ويعتبر سجن "النقب" من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، حيث يبلغ عددهم فيه نحو 1400 أسير، ومؤخرا شهد عمليات تفتيش واسعة طالت عدة أقسام.

جدير ذكره أنّ عمليات الاقتحام تُعتبر إحدى أبرز السّياسات العنصرية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بهدف ضرب أي حالة من "الاستقرار" وفرض مزيد من السّيطرة والرقابة عليهم، ويمتد ذلك للمساس بالبنية التّنظيمية التي تعتبر الأساس في إدارة الحياة الاعتقالية للأسرى.

ويُشار إلى أنه منذ أواخر العام المنصرم وبداية العام الجاري، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحامات في عدة سجون، نكّلت خلالها قوات القمع بالأسرى، وعزلت قيادات، وخربت ودمرت مقتنياتهم، كما استولت على العديد من كتاباتهم.