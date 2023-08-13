صحيفة أمريكية: الغرب مصدوم بالضربة الروسية الموجعة لكييف في خاركوف

فلسطين اليوم

أكد العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية، مارك كانشيان، أن هجوم روسيا الناجح في مقاطعة خاركوف يعتبر ضربة موجعة لكييف في أعقاب فشل الهجوم الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.

وقال كانشيان، لصحيفة "THE HILL" الأمريكية: "هذا الأمر يستحق الاهتمام، مبيناً أنه إذا نجح الروس هناك، فسيكون ذلك حدثا هاما". بحسب قوله.

وأضاف العقيد الأمريكي: "سيطرة روسيا على أراض في مقاطعة خاركوف يعتبر مشكلة جدية لقوات كييف ويسبب خيبة أمل لحلفائها الغربيين".

وتابع قائلاً: "سيكون هذا أكبر فشل على خلفية الهجوم المضاد المتوقف للقوات الأوكرانية". وفقاً له.

وبدورها، ذكرت مصادر أوكرانية، أن القوات الأوكرانية تقوم بإجلاء السكان من مناطق تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف على خلفية تقدم القوات الروسية في اتجاه (كوبيانسك".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على مئات الجنود الأوكرانيين.