فلسطين اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023.. مع اقتراب موعد صرف المنحة القطرية المعتاد كل شهر، يبدأ أصحاب المنحة القطرية التي يتسلموها وينتظروها على أحر من الجمر في السؤال والبحث عبر محركات البحث وجوجل عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023 لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على التحري من أجل معرفة موعد صرف المنحة القطرية 100 دولا شهر8 أغسطس 2023.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد13/8/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، حيث رجحت المصادر، أن يتم صرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

وأكدت المصادر أن القيمة الـ100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع، حيث أن الشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

الكحلوت توضح بشأن من لم يجد اسمه ضمن المنحة القطرية وعدد الأسماء الجديدة لمستفيدي التنمية الاجتماعية

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023





كشوفات المنحة القطرية التي أرسلتها وزارة العمل لصرف المنحة القطرية

وفي وقت سابق أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الوزارة أرسلت كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم إرسالها كاملة للفلترة والاعتماد.

وقالت الكحلوت خلال تصريحات إذاعية، أن حوالي 66 ألف معتمد للصرف وبعد فلترتهم وصل العدد لـ 42 ألفاً، حيث تم رفع تصاريح العمل ومن هم خارج البلاد ومن هو موظف ويعمل.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد من بين العدد 42 ألفاً - 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.

وبشأن من تم اعتمادهم ، بينت أنه يوجد هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات ، موضحةً أن سبب توقف رابط التحديث البيانات بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وقالت: إن هناك عدداً كبيراً ليس لهم رقم جوال وبإمكان هؤلاء زيارة مكتب وزارة الاتصالات بوزارة الثقافة وهناك مكتب موجود لوضع رقم الجوال لتحديث البيانات ، معتبرةً أنه لم يتم قطع أي مستفيد من المنحة القطرية ومن وجد نفسه خارج المنحة الشهر الحالي وكان يستفيد لفترة طويلة سيجد نفسه في المعيار الجديد الشهر القادم.

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر أغسطس 8

وغالباً ما تنشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 اغسطس 2023، للاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل، ويتم البحث عنه بشكل عاجل مجرد الإعلان عنه.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8/2023 اضغط هنا

آليات صرف المنحة القطرية 100 دولار8/ 2023

بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن المنتفعين القدامي من المنحة القطرية يصرف لهم شهرين و شهر بدون أي مرتين كل 3 شهور، مضيفة: "المتتفعون الجدد عدد 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر أي مرة كل شهرين".

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر اغسطس 8- رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8، للاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار..موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023 اضغط هنا

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8- موعد صرف المنحة القطرية شهر8 أغسطس 2023

وينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار خلال هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، عقب إعلام السفير محمد العمادي في وقت سابق بأنه سيتم الصرف خلال منتصف شهر 8 اغسطس 2023، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.