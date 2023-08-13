الهلال السعودي يتوصل لاتفاق لضم نيمار

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة أجنبية، اليوم الأحد 13-8-2023، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة ليكيب الفرنسية: "إن نيمار اتفق مع نادي الهلال على عقد لمدة موسمين سيحصل خلالهما على ما يقرب من 160 مليون يورو إجمالا".

وأضافت الصحيفة: "سيتعين الآن على الهلال التفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل التوصل لاتفاق بشأن شروط الصفقة".

وأكدت أن عرض الهلال لضم نيمار من سان جيرمان يبلغ أكثر من 80 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الهلال قدم العرض الأول لشراء السنوات الأربع الأخيرة من عقد اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لافتة إلى أن المفاوضات بين الناديين تواصلت صباح اليوم الأحد.

ويُشار إلى أن نيمار انضم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.