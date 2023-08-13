الإعلام العبري: جنود الاحتلال يطلقون النار على أحد عناصر حزب الله ألقى زجاجة حارقة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 13/8/2023، عن إطلاق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار على أحد عناصر حزب الله على الحدود الشمالية.

ووفقاً للمصادر العبرية، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شخص بعد أن ألقي زجاجة حارقة باتجاه الأراضي المحتلة قرب منطقة المطلة على الحدود الشمالية.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن ناقلة مياه تضررت قرب الحدود اللبنانية جراء إستهدافها من قبل أحد عناصر حزب الله بزجاجة حارقة.