"بي دي إس": إدارة نادي "الوحدات" الأردني اخترقت معايير مقاطعة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

دعت حملة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" (بي. دي. إس) من خلال فرعها في الأردن (الأردن تقاطع)، اليوم الأحد، من تبقى في مجلس إدارة "نادي الوحدات" الأردني، لأخذ قرار بمقاطعة اللعب من نادي "الأهلي" الإماراتي "الغارق بالتطبيع، وأن لا يكون بوابة لدخول المشروع الصهيوني رياضياً إلى المنطقة.

وقالت الحملة في بيانٍ لها: "إن نادي الوحدات من أول الجهات التي وقعت على بيان ونداء حركة الأردن تقاطع، والقاضي بالتزامها بمعايير المقاطعة، وهي أيضاً دعوة لبقية الأندية الأردنية لبقائها في صف الناس والجمهور، وأن تلتزم بمعايير المقاطعة ومجابهة التطبيع الرياضي".

وأضاف البيان: "نادي "الأهلي" الإماراتي، لعب مباراة ودية مع فريق (عيلوني طبريا) الصهيوني، وهو فعل تطبيعي يسعى إلى تقويض نضالات شعوب المنطقة ضد المشروع الصهيوني".

وتابعت الحملة في بيانها: "أنها راقبت في الفترة الماضية حديثاً ينال من معايير المقاطعة من قبل التيار الضاغط باتجاه لعب المباراة، وأن هذا التشكيك وخلط الأوراق لا يصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني" على حد وصفه.

وأردفت: "الحديث عن تغيير المعايير لأن ثمن تطبيقها عالٍ هو بداية لاختراق وعينا الجمعي المعادي لكل ما هو صهيوني، وفتح الباب للمشروع الصهيوني للهيمنة التامة على بلادنا وأهلنا وأرزاقنا وسيادتنا" على حد تعبير البيان.

وقال البيان: "على مدار الأسابيع الماضية تابعت حركة الأردن تقاطع بالتنسيق اليومي مع اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" ومجموعات الجماهير ومجموعات أبناء مخيم الوحدات ومجلس إدارة النادي، قضية مباراة الوحدات مع النادي الأهلي الإماراتي المطبع".

وأضاف: "كان صوت الجماهير وتطلعاتهم بالإضافة إلى أصوات الحركات الشعبية والشخصيات الوطنية وأعضاء مجلس الإدارة الرافضين للمشاركة، استناداً إلى أدبيات ومعايير المقاطعة، تنادي بمحاسبة المطبعين وعزلهم وجعلهم يدفعون ثمن تطبيعهم وخيانتهم واعتدائهم على مصالح بنات وأبناء المنطقة".

ووجهت الحملة التحية لكافة الأصوات الحرّة التي دعت إلى مقاطعة اللعب، كما وجهت التحية لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة احتجاجاً على قرار اللعب، واستقالة الفنانة القديرة جولييت عواد (فنانة أردنية) من عضويتها الشرفية في النادي واستقالة المستشار القانوني للنادي عبد الناصر العجوري وأعضاء من لجان النادي لنفس السبب".

وكان قد أعلن نادي "الوحدات" الأردني، الخميس الماضي، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال النادي في حينها في بيان صحفي: "إن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع على المشاركة في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب "الأهلي" الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، مشيرا إلى أن المباراة فرضت على النادي وليست بمحض إرادته، وهو القرار الذي أدى إلى استقالات جماعية من مجلس إدارة النادي".