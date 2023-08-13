الاحتلال يعتقل شابا من بلدة سبسطية غرب نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد13/8/2023م، شابًا من مدينة نابلس شمال الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا (مجهول الهوية) خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الشباب الفلسطيني في بلدة سبسطية عصر اليوم، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بالإضافة للرصاص المطاطي.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا.