أسرى سجن "النقب" يعلنون حالة الطوارئ وسط حالة من التوتر

فلسطين اليوم

أعلن أسرى سجن النقب، مساء اليوم الأحد13/8/2023م، حالة الطوارئ في كافة أقسام السجن احتجاجًا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي.

وقال مكتب إعلام الأسرى:" إن خطوة إعلان الطوارئ من أسرى النقب تأتي في ظل توتر واستنفار شديد مستمر منذ الصباح".

اقتحمت قوات القمع الصهيونية "المتسادا"، اليوم، قسم 25في سجن النقب وسط حالة من التوتر في صفوف الأسرى.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 26 في سجن النقب وتجري أعمال تفتيش استفزازية وتنقل أسرى القسم بشكل تعسفي.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والبلغ عددهم نحو 4900، يعيشون ظروف إنسانية ومعيشية غاية في السوء، إضافة إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.