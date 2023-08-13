مستوطنو الجولان يرفضون قضاء نتنياهو اجازته في مستوطنتهم "راموت"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

عبر عدد من المستوطنون في هضبة الجولان عن معارضتهم لقضاء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إجازة في مستوطنتهم "راموت".

وأشارت تقارير إعلامية عبرية أن العشرات في مستوطنة "راموت"، بعثوا رسالة بشأن معارضتهم لزيارة نتنياهو للجولان.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فإن رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع في الجيش أمام الجمهور.

وأعلن نتنياهو اليوم الأحد، عن تأجيل إجازته المقررة في مستوطنة "راموت"، ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى مداولات أمنية حول كفاءات الجيش الإسرائيي.

ولاحقا، دعا نتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى هذه المداولات، حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".