شرطة الاحتلال تفرج عن أحد حراس الأقصى وتقرر إبعاده

فلسطين اليوم

أفرجت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد13/8/2023م، عن الشاب المقدسي لؤي أبو السّعد أحد حراس المسجد الاقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن شرطة الاحتلال أفرجت عن حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر والحبس المنزلي لمدة أسبوع.

ويأتي قرار الإبعاد في إطار الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال مؤخراً على دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التي تشرف على إدارة وصيانة الأقصى، من خلال اعتقال عدد من العاملين من حرّاس وسدنة، ولجنة الإعمار وإبعادهم عن الأقصى لفترات متفاوتة ما سبب غضبا واستهجانا لدى كافة الأوساط بمدينة القدس المحتلة.

يذكر أن مجموعات متتالية من عصابات المستوطنين اقتحمت المسجد اليوم من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



