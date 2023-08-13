مقتل 55 شخصا جراءفياضانات في بنغلادش

فلسطين اليوم

قُتل 55 شخصا على الأقل، جراء أمطار غزيرة، وانزلاقات للتربة، تضرب مناطق في بنغلادش منذ أسبوعين، وطالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وتسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس في مقتل 21 شخصا في كوكس بازار، و19 شخصا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان، وخمسة في رانغاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضرّرا