مانشيني يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا

فلسطين اليوم

قرر المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني الاستقالة من منصبه وفقا لما أعلنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الأحد.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن قبول استقالة روبرتو مانشيني، التي تم استلامها في وقت متأخر من مساء أمس السبت.



وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي: "في ظل المباريات المهمة والحاسمة التي تنتظرنا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة".



ويعد التوقيت الحالي صعب على منتخب إيطاليا، حيث من المقرر أن يخوض الأتزوري مباريات حاسمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا يومي 10 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، على الترتيب.



وبدأ المنتخب الإيطالي المجموعة بخسارة 2-1 أمام إنجلترا وفوز 2-0 خارج أرضه على مالطا.



وكان مانشيني قد تولى تدريب المنتخب الأزرق بداية من مايو/أيار 2018، وقاد الأتزوري للتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2020، لكنه أخفق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الإيطالي عن تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عاما أيضا إلى جانب المنتخب الأول.