كم يوم قررت نيابة غزة إيقاف صاحب فيديو إهانة الشابين بغزة؟

فلسطين اليوم

قررت النيابة العامة في قطاع غزة، عصر اليوم الأحد13/8/2023م، إيقاف (ط.ج) صاحب فيديو إهانة الشابين، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقالت الشرطة الفلسطينية بغزة:" إنها أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما، وتتابع الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة".

وأثار مقطع الفيديو، حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين ، وخاصة أنه أظهر اعتداء المواطن(ج) بطريقة وحشية على شخصين واهانتهما بطريقة لا تمت للإنسانية بأي صلة، وبسبب 120 شيقلاً.

وفيما يلى مقطع الفيديو:



