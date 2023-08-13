مكرمة العاهل الأردني لتعليم أبناء المخيمات تعلن عن 350 مقعدا جامعيا

فلسطين اليوم- وكالات

قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية (تابعة لوزارة الخارجية الأردنية)، رفيق خرفان، إن مكرمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، لتعليم أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن بالجامعات الرسمية، بلغ 350 مقعدا يتنافس عليها من 8 - 10 آلاف طالب وطالبة في كل عام.

وأضح خرفان، في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الأردني، اليوم الأحد، أن دائرة الشؤون الفلسطينية، التي يتم تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة عن طريقها، أجرت تعديلا، على طريقة تقديم طلبات الاستفادة، لتكون عبر المنصة الإلكترونية للدائرة.

وأشار إلى أن أبرز شروط استفادة أبناء المخيمات من المكرمة هي اجتياز امتحان الثانوية العامة الأردني بنجاح، وأن يكون مـن قاطني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وأتم الدراسة أو جزءا منها فــي مدارس وكالة الغــوث الدولية "أونروا".

وتابع، أنه يجب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام (2022-2023) فقط من مختلف الفروع وبمعدل لا يقل عن 65 بالمئة.

وأوضح المسؤول الأردني، أن المقاعد تقسم على المخيمات "عددا وتخصصا" بنسبة عدد سكان المخيم أو عدد الطلبة المتقدمين من كل مخيم أيهما أقرب إلى تحقيق العدالة، حيث تتم عملية الترشيح للمقاعد المخصصة لكل مخيم حسب معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية تسلسل اختياراته وفق آلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ثلاثة عشر مخيما، تشكلت إثر اللجوء الفلسطيني عام 1948، والنزوح عام 1967، ولا توجد إحصاءات دقيقة لإعداد سكان تلك المخيمات.

وعلى غير المعمول به في دول اللجوء الفلسطيني، فقد منح الأردن جنسيته لمعظم سكان تلك المخيمات، وأتاح لهم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل.