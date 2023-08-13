126مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم بحماية قوات الاحتلال

الساعة 02:55 م|13 أغسطس 2023
مستوطنون خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين (7).jpg
مستوطنون خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين (7).jpg

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد13/8/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن 126مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

كلمات دلالية

اقتحام الأقصى المسجد الأقصى اقتحام باحات الأقصى المستوطنون 126مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم