مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف المنحة القطرية100دولار عن شهر8

الساعة 02:51 م|13 أغسطس 2023
المنحة القطرية 100 دولار.jpeg
المنحة القطرية 100 دولار.jpeg

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد13/8/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م.

ورجحت المصادر، أن يتم صرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

وأكدت المصادر أن القيمة الـ100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

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