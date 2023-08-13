مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف المنحة القطرية100دولار عن شهر8

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد13/8/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م.

ورجحت المصادر، أن يتم صرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

وأكدت المصادر أن القيمة الـ100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.