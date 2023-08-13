الجهاد تؤبن شهيدها صعابنة في جنين وتجدد عهدها مع الشهداء

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة الشهيد المجاهد عبد الرحمن صعابنة، اليوم الأحد13/8/2023م، حفلاً جهادياً لتأبين ابنهم الشهيد عبد الرحمن في قرية فحمة بمحافظة جنين المحتلة.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً حاشداً من عائلة الشهيد صعابنة وجماهير شعبنا، وقادة العمل الوطني والإسلامي وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، رفع خلاله صور الشهيد وعدد من رفاقه الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة بأس جنين الشهر الماضي.

وفي مقدمة الحفل، قال القيادي المحرر نصر العمور:" إن حفل التأبين يقام تكريماً للشهيد عبد الرحمن صعابنة في الذكرى الأربعين لارتقائه شهيداً، مباركاً لذوي الشهيد هذا الاصطفاء الذي حباهم الله به، وأن أكرمهم بشهادة نجلهم".

وأضاف العمور:" أن الشهادة مفخرة وعزة وكرامة، ووسام يفتخر به كل مسلم بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص"، معتبراً أن هذا عرس للشهادة، لمن قدموا فلذات أكبادهم في طريق الحرية والعزة والكرامة، طريق الجهاد والمقاومة حتى النصر أو الشهادة.

من جانبه، أكد القيادي ماهر الأخرس في كلمة حركة الجهاد الإسلامي، أن خيار الجهاد والمقاومة متواصل ومستمر حتى دحر الاحتلال، مشيراً إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ولن تترك سلاحها، وسيبقى مشرعاً في وجه المحتل حتى النصر أو الشهادة.

ووجه القيادي الأخرس التحية لعوائل الشهداء والأسرى الكرام لما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل رفع كلمة الحق ودفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتل الغاصب، وتشكيل حاضنة للمقاومين الأبطال ودعم معركتهم المستمرة حتى الحرية لشعبنا.

وفي ختام الحفل الجهادي شكرت حركة الجهاد الاسلامي وعائلة الشهيد عبد الرحمن صعابنة الحضور على مشاركتهم في تأبين ابنها الشهيد عبد الرحمن الذي ارتقى بتاريخ 4-7-2023م، وتجديد العهد والبيعة مع الشهيد على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى دحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.